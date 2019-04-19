擔心病童孤單！9歲女孩收集破千復活節彩蛋　親自到院關懷

▲潔絲敏（圖右）心疼病童在醫院可能無法過節。（圖／左取自Pixabay；右取自Maggie Johnston臉書）



國際中心／綜合報導

北愛爾蘭9歲女孩潔絲敏（Jasmine Parker）過去3年來總共收集1100個巧克力蛋，她並非要自己吃光，而是決定發送給病童，同時也祝福這些孩子復活節快樂。她32歲的母親瑪姬（Maggie Johnston）表示，女兒從小就很善良，6歲時便會詢問，復活節的兔子是否會去探視醫院的病童。

潔絲敏來自北愛爾蘭首都貝爾法斯特（Belfast），每到4月的復活節，她就會親自將巧克力蛋送給住院的孩子，有些病童正接受安寧療護的照顧。瑪姬說明，自己其實很少參與女兒的行動，只會幫忙運送復活節彩蛋或是接送孩子。

事實上，潔絲敏從以前就富有愛心，她會好奇在醫院的病童能不能慶祝復活節，希望讓這些病童也能體會喜悅。她的母親先在臉書發文，沒想到潔絲敏迅速得到許多親朋好友幫助，當時就收到171個彩蛋。

復活節的象徵之一就是兔子，有著送孩子禮物的涵義，也代表春天萬物復甦的精神。潔絲敏把自己比擬為兔子，越來越多企業與個人會捐贈彩蛋給她，她的客廳都是包裝盒，連沙發也被占據，她對此非常感激。

由於潔絲敏今年希望幫助更多醫院病童，她也透過廣播電台向外界宣傳自己的行動，最後她家裡到處都是巧克力彩蛋的箱子，有些甚至堆高到逼近天花板。瑪姬笑說，非常感謝大家的支持，「有個心地善良的美麗孩子，我們會問自己，我們到底有多幸運！」