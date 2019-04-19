13名子女「關排泄物房」！少女20分震撼求救：我哥被鐵鍊綁床上

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家人的愛是無私，但也有恐怖的。美國加州日前遭傳出一對父母囚禁13名字女超過20年，最大的兒子已經30歲卻只有三歲的智商，附近鄰居也無人敢問，直到17歲女兒逃出後報警，才揭開這一連串的恐怖家庭問題。如今女兒報警的錄音檔曝光，更暴露了這幾年13個孩子的悲慘生活。

根據英國《每日郵報》報導，56歲的大衛（David Turpin）和49歲的妻子露易絲（Louise）長期將13名子女囚禁在家中，並且向政府通報「在家自學」，成長生活中不斷的凌虐、禁止進食，導致有些孩子的生長發育停滯，最嚴重的是被捆綁在床上、或是關進籠子內，但因為大衛一家人相當低調，所以鄰居也都沒有過問。

據悉，大衛曾經是工程師、露易絲則是家庭主婦，17歲的女兒在長達20分鐘的報案電話中提到，2個妹妹和一個弟弟被綁在床上，「每一天晚上都會哭鬧，一直叫我打電話求救」，而在警方詢問地址時，女孩也說出不具體的位置，「因為我們幾乎都不出門，所以也不知道家裡地址，只有在萬聖節，爸媽才會帶我們去迪士尼或是拉斯維加斯玩」。

13個孩子中，最年長的已經30歲，但智力卻只有國小三年級，11歲的女兒因為嚴重影養不良，所以手臂只有嬰兒般粗細，其他的孩子也都有生長停止、肌肉發育不健全的健康問題。而當救護員問到已經多久沒有洗澡？女孩表示「至少一年了」。

警方最終找到囚禁地點，到現場發現還有一名22歲的男孩遭到鎖綁在床邊，整間囚房都是惡臭、排泄物，髒亂的物品散落一地。這些孩子表示，「母親應該是很不喜歡我們，認為我們偷食物而且不懂尊重，所以這樣懲罰我們。」

大衛和露易絲22日在河濱郡高等法院認罪，將面臨至少25年有期徒期，代表7個成年的孩子發言的律師表示，目前7個人還在一起生活、健康狀況良好，也都過著較為正常的生活，但希望外界可以給一些個人隱私。