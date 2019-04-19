肚大以為懷孕！開刀驚見40cm「4.5kg巨型囊腫」　她連卵巢都被切除

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英國布里斯托一名婦女驚覺自己的腹部凸起，起初還以為是懷孕了，沒想到腹部逐漸脹大、越來越重，讓她甚至無法正常行走或站立，就醫後才發現，她的卵巢內有顆體積逼近西瓜大小的囊腫。

《每日郵報》17日報導，現年30歲的蕾拉（Layla Cummins）是一名自由作家，有一名35歲的伴侶喬恩（Jon Everett）。蕾拉在2018年聖誕節前後發現自己的體型開始變得臃腫，腹部又腫又軟，看起來就像懷孕一樣，卻出現不適症狀。家庭醫生發現她體內疑似有硬塊後，蕾拉在今年1月前往醫院檢查。

超音波檢查發現，蕾拉的右側卵巢內有一個囊腫，但無法確定大小。她提到，「那真的很不舒服。我根本不能平躺，感覺像是有個遙控器卡在我體內」，但得等到3月底才能動手術。

在等待手術的這段期間，蕾拉強忍身體不適、正常上班， 「我完全沒有胃口，只是覺得很重、很累。我會突然感到一陣疼痛，但又不是很痛。這完全不理想，我的肚子看起來非常大，我迫切的想把囊腫取出來。」

卵巢囊腫是指液體聚集在卵巢內，形成不同類型的囊腫，通常不需經過治療就會消失，但在少數案例中，囊腫會變得更大、需要以手術切除。手術前，醫生預估蕾拉體內的囊腫約有20公分，沒想到動手術時發現它足足有40公分長，因此不得不切出更大的洞，取出這顆重達4.5公斤的囊腫。

蕾拉的腹部留下一道巨大的傷疤，右側卵巢也因受損被切除，但她仍然慶幸的表示，「現在它被取出來了，我感覺很棒，輕鬆多了。在切除之前，我看起來像是懷孕了。我的醫生都非常震驚，因為在那之前，他們認為囊腫只有這個大小的一半。」

談到身上的傷疤，蕾拉表示，「傷口現在看起來不太好，但會隨著時間好起來的。我沒有罹患癌症或其他疾病，讓我鬆了一口氣，檢查結果顯示一切正常。我還有一個完好無損、功能正常的卵巢，可能需要更長的時間才能懷孕，但我應該還能懷孕」，滿心期待康復的她現在對未來充滿動力。