腹中寶寶狂吐舌頭好可愛！媽媽開心分享超音波照...生下後卻崩潰了

▲可愛的貝克一出生就飽受病痛之苦。（影片取自／Youtube／Inside Edition）

國際中心／綜合報導

孕婦在懷孕期間通常會透過產檢，來檢查腹中胎兒的健康。美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一名孕婦，在進行產檢時，發現超音波影像裡的寶寶不斷吐舌頭，以為是寶寶在做鬼臉覺得相當可愛，沒想到孩子生下後，竟讓她當場崩潰。

綜合外媒報導，42歲媽媽法拉（Farrah Roth）在懷孕27周產檢時，看見腹中寶寶狂伸舌頭的模樣，覺得孩子非常調皮可愛，還開心的將超音波影像分享給親友。不過之後醫師發現不太對勁，便提早8周幫法拉進行剖腹生產，順利產下胎兒貝克（Baker Roth），但孩子出生的模樣卻讓法拉嚇壞了，因為孩子的舌頭竟是一般嬰兒的2倍大！

原來貝克在腹中時伸舌頭並不是在做鬼臉，而是罹患了貝克威斯-韋德曼氏症（Beckwith wiedemann syndrome，BWS），一種新生兒過度生長的罕見疾病，會導致嬰兒巨舌、巨型身體等，此疾病的發病機率只有14萬分之1，更不幸的是，貝克同時還患有機率僅50萬分之1的肝母細胞瘤（Hepatoblastoma）。

▲貝克患有貝克威斯-韋德曼氏症，治療後已能學習說話、吃東西。（圖／翻攝自Twitter／RushReads）

法拉表示，在第一眼看到寶寶時很震驚，因為沒想過自己的孩子會如此，醫師在抱出小孩時，對她先生說的第一句話就是「他的舌頭很大」。法拉說，「如果他將舌頭伸進嘴裡，嘴巴幾乎沒有空間，所以貝克才會一直伸舌頭。」由於貝克除了耳朵較為外擴外，並沒有其他BWS的種種跡象，因此醫師在產檢時第一時間也沒發現。

貝克於出生3周後，就進行了3次手術，先將肝母細胞瘤切除，再進行縮舌手術，將貝克的舌頭中間切出三角形，去除多餘的部位，使貝克能夠正常進食。當法拉與其丈夫看見，剛出生就飽受手術之苦的貝克露出笑容，也讓家人們感到無比開心！

貝克威斯-韋德曼氏症是一種先天性過度生長疾病，其特徵為出生前後的過度生長、巨舌與腹壁缺損，其他可能出現的特徵有耳朵摺痕、新生兒低血糖、內臟腫大、半邊肥大等問題。





