禁止極右派！臉書永久封殺「散播仇恨」政黨帳號　IG也一起踢

▲臉書封殺極右派團體。（圖／取自PEXELS）

記者丁維瑀／綜合外電報導

臉書（facebook）18日下令禁止多個英國的極右團體繼續使用該平台，包括英國國家黨（BNP）、保衛英國同盟（EDL）以及英國第一政黨（Britain First）都受到永久打擊。臉書透過聲明表示，散布仇恨、攻擊等言論的團體或個人，在臉書上都沒有任何地位。

《衛報》報導，此舉是臉書近期展開的打擊活動之一，部分極右組織與個人都被永久禁止。英國政府先前宣布，要讓英國擁有世界上最安全的網路，並建議臉書等社群媒體應負責刪除非法內容，包括恐怖或虐待兒童的圖像，還要移除「合法但有害」的內容，像是假消息、網路霸凌、導致輕生或傷害等的貼文。

禁令於18日生效，多個英國極右派政黨的帳號都被移除，只要是支持這類相關內容的人也會被臉書禁止，包括BNP前黨魁葛里芬（Nick Griffin）、英國第一領導人高丁（Paul Golding）、EDL創始成員瑞（Paul Ray）、極右翼活動家道遜（Jim Dowson）等人。

臉書在聲明中表示，違反政策的團體以及個人都不被允許出現在臉書或Instagram，讚揚這類組織的貼文也會被禁止，「我們禁止那些宣揚暴力或仇恨任務（的內容），或是從事仇恨與暴力行為的人。」

該項最新舉措受到英國工黨議員庫柏（Yvette Cooper）的讚許。她表示，臉書這些舉動是必要的第一步，然而，對於未能即時處理不當內容的公司，應該要有獨立的監管單位，可以讓相關企業受到有意義的經濟處罰，「所有公司都要為自身持有或發布的內容負責。我們都清楚，如果允許仇恨、暴力與非法內容擴散，可能會帶來令人震驚的後果。」