五角大廈證實北韓試射新武器　「非彈道飛彈」不構成威脅

▲ 美國代理國防部長夏納翰。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓官媒《朝中社》報導，領導人金正恩17日視察「新型戰術導向武器」試射，結果相當成功，令金正恩非常滿意，引起專家眾多猜測。美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）則在18日證實北韓進行武器試驗的消息並補充，該武器並非彈道飛彈。

夏納翰18日在五角大廈表示，「北韓進行武器測試……而我們的立場及行動都沒有改變」，但拒絕說明更多細節。美國軍事媒體《防務一號》（Defense One）編輯巴倫（Kevin Baron）則透露，代理副國防部長小薩默斯（Charles Summers Jr.）隨後補充，此次試射對美國及其在太平洋地區的盟友都不構成威脅。

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▲ 金正恩16日突擊視察空軍部隊，對訓練成果相當滿意。（圖／路透）

《朝中社》18日報導金正恩前往視察的消息，並未刊登照片或更多資訊，僅透露，「國防科學院官員向金正恩介紹新型戰術導向武器的結構及其操作模式。這項武器因其獨特的導向飛行模式和威力強大的彈頭被受讚賞，設計指標在針對不同目標，以不同射擊模式下進行的試驗射擊中得到完美的驗證。」

這是北韓自2月底越南「川金二會」破局以來首度進行武器測試，南韓軍方表示，仍在進行精密分析，以確認其究竟是何種武器；國防部及聯合參謀本部態度也都相當謹慎。《韓聯社》則綜合軍方說法指出，北韓新型戰術導向武器可能為短射程、飛行高度低但速度快的長釘導彈或地對地精確制導武器。