6歲孩遊樂場找到古柯鹼　「球池又藏另一包」…媽氣壞報警

▲應該安心遊樂的場所卻藏有毒品。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國26歲母親凱蒂（Katie Bowell）先前帶著6歲女兒到一處遊樂場所玩耍，怎料孩子在樓梯下方發現一包白色粉末，疑似是古柯鹼，讓她震驚的是，她好友的兒子隨後又在球池中找到另一包粉末，她通知完店內經理後便報警，「這可能會讓小孩嚴重不適！」

《太陽報》報導，凱蒂日前與女兒到英格蘭肯特郡荷尼灣（Herne Bay）的一家兒童遊樂場遊玩，進入場所後，孩子史嘉蕾（Scarlett Pitcher）先在樓梯處發現裝有白色粉末的袋子，讓家長覺得非常驚恐。

不久之後，凱蒂朋友的兒子又在遊樂場的球池中發現另一個袋子，天真的孩子還開心說道，「你看，我找到了！」這位男孩接著把袋子丟回球池，當時還有許多孩童在裡面玩耍。

「我們感到驚嚇與厭惡的是，有些家長帶著古柯鹼進到那裡。你並不希望這會出現在兒童玩耍的地方。」凱蒂認為，小孩或許會把毒品誤認成糖果，來到遊樂場的孩子年紀都很小，她一位朋友的寶寶才2歲，若是不慎吃下肚，後果將相當嚴重。

凱蒂把第一包找到的毒品交給遊樂場的經理並報警，她未能從球池中拿出第二包；當地警方4月10日前往現場，證實查獲少量被認為是非法物質的東西。該家遊樂場發言人事後則表示，已進行徹底的清潔，確保客人能在安全環境中享受愉快的體驗。