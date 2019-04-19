冷血咖啡店「把貓關進冷凍庫」！　員工爆料：老闆想培育新品種

▲老闆囚禁這些貓咪想試著培育新品種。（圖／翻攝自Facebook／ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา，下同）



國際中心／綜合報導

泰國曼谷的貓咪咖啡廳「Venice Cat Corner」被爆出虐貓，甚至還將貓咪冰到冷凍庫內，超過50隻受害。這起虐貓事件遭員工爆料後，已有善心人士前往救出38隻貓，每隻不是脫毛、感染，就是極度虛弱，而且牠們生活條件也很糟糕，沙發上留著大量排泄物污漬。

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▲過去都沒人清潔或照顧這些貓咪。



據《泰聯網》報導，這間咖啡廳被爆出虐貓後，4月3日就遭勒令停業，裡面50幾隻貓咪都被監禁在惡劣環境，其中20幾隻還被關到冷凍庫。這家店在當地其實相當知名，不少顧客會為了貓咪慕名而來，不過老闆卻為了培育出新品種，大量囚禁名貓，且強迫牠們交配。

爆料員工指出，咖啡廳老闆其實是名醫生，明明是個拯救生命的職業，卻做出虐待動物的行為，甚至把貓關在冰箱裡，實在讓人不寒而慄。

▲貓咪被救出後，暫時住在籠子裡避免互相感染。



這群貓咪被關在終年不見光的暗房內，所以健康狀況都出現問題，這家店名義上是貓咪咖啡廳，實際卻是暗黑繁殖場，簡直是貓咪煉獄。另外，這些貓咪品種大多是加拿大無毛貓（Sphynx），又稱作斯芬克斯貓，老闆就是看準此品種價格昂貴又稀有，便大量繁殖並拿到市場上販賣，想藉此賺取暴利。

現在這些被救出的貓咪已經得到安置，有良好的飲食來源和生活環境，也漸漸對人類放下戒心。從救援志工PO出的影片可見，這些貓咪都還在康復中，但已經能夠適應新環境，還會慵懶的躺在地上，享受過去從沒見過的陽光。

▼現在的貓咪受到良好照顧，全在逐漸康復中。（影片取自Facebook）

