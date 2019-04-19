澳洲動用3000人拆除華為5G線路　26家中企放話「一起撤出」

▲澳洲禁止使用華為5G技術，不只讓中國在世界貿易組織（WHO）中提出抗議，也讓澳洲當地的中國企業表示，已經準備好全面撤離。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國以安全顧慮為由，禁止使用中國華為（Huawei）5G的商用設備，身為美國盟友的澳洲，近日也響應其號令，下令3000個工人拆除華為在澳州鋪設的5G線路，這一舉動讓華為在澳洲的所有投資都功虧一簣。對此，在澳洲的26家中國公司全部力挺華為，聲稱已做好隨時撤出澳洲的準備。

據報導，澳洲政府近日緊急動用3000名工人，連夜將華為的5G線路全部拆除，使得華為一直以來在澳洲的投資化為泡影。當線路遭拆除後，當地的26家中國企業均出面表示會力挺華為到底，準備隨時從澳洲撤離，身為中國人，在這個時候就應該團結起來。

請繼續往下閱讀...

▲澳洲TPG電信公司已取消架設澳洲第4套行動通訊網路的計畫，因應政府禁華為政策。（圖／美聯社）

中國對於澳洲封殺華為的舉動表示憤怒，12日更是向世界貿易組織（WHO）提出，澳洲限制華為5G一事「明顯具有歧視性」，打破了全球貿易規則，不但不會解決網路安全的疑慮，反而會使澳洲在技術上「孤立無援」。

澳洲的這個舉動不僅讓華為損失慘重，也讓自己國內面臨困境。澳洲為了約束中國企業，薪水一律是由中資公司轉交給澳方，再由澳方發給員工。中國企業一旦撤出，就不會把錢交給澳方，因此數萬的澳洲人不僅會失業，連薪水也拿不到。