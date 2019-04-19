嗨翻！140kg壯男「倒立+海豹式彈跳」　超靈活肢體狂吸190萬點閱

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泰國日前展開一年一度盛大的潑水節，不少民眾與遊客紛紛上街狂歡！有網友在臉書分享民眾在大街上熱舞狂歡的影片，一名身形相當壯碩、體重高達140公斤的男子也一起在路上大肆熱舞，動作超級靈活，任何高難度的舞蹈動作都難不倒他，讓網友們都嘖嘖稱讚！

據《泰國日報》報導，這部影片於16日發布在臉書「เจ๊มอส สายฮา」中，並打上「140公斤？我不相信！」影片中可見，這名身穿紅色短袖上衣的小胖男，不僅倒立用雙手撐起整個身體、讓腳在空中揮舞，還能用單手側空翻，過程中更時不時上演起「海豹式」彈跳，用肥肚在地上上下扭動，來來回回彈了好幾圈，動作相當靈活、有趣。

▲▼140公斤小胖男大秀靈活舞步。（圖／翻攝自Facebook／เจ๊มอส สายฮา）

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影片在短短的時間內就達到190萬點閱率，許多網友都被影片中的男子逗樂，紛紛留言表示，「想尬舞，體重真的不礙事！」「厲害！太佩服了」、「靈活小胖哥」、「動作很到位」、「第一次看到這麼靈活的胖子」。還有網友貼出動畫說，該男在地上用肚子跳舞時跟「海豹」十分相像。但也有不少人歪樓表示，「影片最後面穿白罩衫的性感妹子才是重點阿！」