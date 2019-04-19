偷吃看臉就知！研究：濃眉、薄唇、下巴有稜有角男性　劈腿機率高

▲女性遇到渣男是祖上沒積德還是自己戀愛運差？（圖／取自pakutaso）



國際中心／綜合報導

交往最害怕的就是遇到愛偷吃、出軌的渣男了！澳洲有一項最新研究指出，男生「會不會出軌」可以從長相判斷，大多數花花公子的長相都具有濃眉、薄唇、下巴有稜有角、看起來較為陽剛的特徵，而女性則較難從長相判斷出會不會忠貞。

據thetimes報導，這項研究發表於《皇家學會開放科學期刊》（Royal Society Open Science）中，澳洲西澳大學（University of Western Australia）研究人員找來1500位受訪者，向他們展示出189名白種成年人照片，其中有101名男性和88名女性，然後要求受訪者以1至10的等級對這些面孔進行判斷不忠問題，1代表「完全不可能不忠」，10則代表「極有可能」。

調查結果指出，無論是男性或女性，在判斷男性是否會偷吃、出軌的準確率相當高，尤其「陽剛」特徵的男性也和此有高度相關；不過，女性卻無法用長相來判斷會不會偷吃。研究也指出，女性在判斷「異性」臉孔的準確率較高，男性則在判斷「同性」臉孔的準確率較判斷異性臉孔時高。研究因此推論「成年人可透過長相，判斷出男性是否容易對伴侶不忠。」

不過研究人員強調，這項結果並非適用所有人身上，調查發現，「即使較有吸引力的男性被評為不忠，但他們也不太可能真的出現偷吃、出軌行為」，而這些真的容易不忠的「渣男」長相，共同特徵皆為長相較為陽剛，薄唇、濃眉，且下巴有稜有角。

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▲網友認為許志安的面相和此研究結果所說的「渣男」相當符合。（圖／CFP）



不少網友看完紛紛驚呼，近期爆出軌黃心穎的港星許志安的面孔都和此研究的「渣男長相」都相當符合。但對此，愛丁堡瑪格麗特皇后大學演化心理學家諾爾斯（Kristen Knowles）則認為，「其實根本不能以外表來判斷一個是否會出軌，因為會引發不忠、背叛的行為非常複雜，可能會受例如社會風氣、文化、生活經歷、性格、基因等其他因素影響。」