日本央行瘋狂買入ETF　位列5成上市公司前10大股東

▲日本央行目前成為近5成日本上市公司的大股東，預計在2020年後，更會超過日本政府退休金基金（GPIF），成為日本股市中最大的單一股東。（圖／翻攝自維基）

國際中心／綜合報導

日本央行（Bank Of Japan）近一年持續大量購買交易所交易基金（ETF），截止至今年3月底，已持有股票市值約28兆日圓（約新台幣7兆元）以上，進入了5成企業的前10大股東之列，並成為23家上市公司的最大股東。

據《日本經濟新聞》報導，日本央行從2010年就開始購入ETF，在2013年黑田東彥總裁上任後，購買額大量增加，以實施貨幣寬鬆政策，也就是通過公開市場操作，提高實體經濟環境中的貨幣供應量。

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▲日央行在2013年黑田東彥總裁上任後，ETF購買額大量增加。（圖／取自免費圖庫）

2016年後更是以每年6兆日圓（約新台幣1.6兆元）的規模買入，現今總持有額為28兆日圓（約新台幣7兆元），相當於日本股市總流通的股票市值的4.7％。日央行目前成為近5成（49.7％）日本上市公司的大股東，持股量排在前10名，更是成為了日東電工、Fanuc、歐姆龍（Omron）等23家公司的最大股東。

按照日央行持續加大地買入，預計在2020年，就超過日本政府退休金基金（GPIF），成為日本股市中最大的單一股東，也將會是日本股市的一大轉捩點。經濟合作暨發展組織（OECD）對日央行過度買入ETF的行為表示擔憂，此舉嚴重地破壞了市場秩序，而用盡手段的後果，將會無力對抗下一波的經濟衰退。