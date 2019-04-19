聽到被調查...川普嚇到腿軟「飆髒話」！2年通俄門報告重點一次看

▲川普撐過通俄門調查，暫時「安全下莊」。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國司法部18日公布「通俄門」調查報告，全文長達400多頁，最終以「證據不足、無法得到結論」收尾，結束長達近2年的調查。不過在報告中，也揭漏了川普許多私下的言行，例如他在聽到穆勒（Robert Mueller）出任特別檢察官時，氣到直接爆粗口，跌坐椅子等等。

川普：「我完蛋了」

調查報告的文件中收錄了一份助理司法部長韓特（Jody Hunt）的筆記，內容為2017年5月的對話，當時穆勒剛被指派為特別檢察官，調查「通俄門」一案，時任司法部長賽森斯（Jeff Sessions ）告訴川普這項消息，川普直接癱坐在椅子上表示，「我的天啊，這真的太糟糕了，我總統任期要結束了，我完蛋了」（I'm fxxked）

川普當下生氣地指責賽森斯，「你怎麼會讓這種事情發生呢，你應該要保護我，或是持朝這個方向努力啊」。川普還提議賽森斯應該要請辭，隔天賽森斯長回到橢圓辦公室，交給他一封辭職信，川普把信放到口袋到裡面，但又問了對方好幾次，是否想續任司法部長。川普把信放在口袋裡面兩周後，又還給賽森斯，過了一年多才正式開除。

後來，穆勒持續調查川普是否有妨礙司法，到了6月17日，川普打電話給白宮法律顧問麥侃恩（Don McGahn），還連續打了兩次，施壓要對方趕快把穆勒換掉，理由是穆勒根此次的調查「有衝突」，麥侃恩對此感到很不開心。後來媒體爆出川普有意踢走穆勒，便有一位川普的律師和麥侃恩聯絡，要他否認此事，麥侃恩則是拒絕。

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▲川普耳聞被穆勒調查，大喊我完蛋了。（圖／路透）

俄羅斯確實干預大選，但「無法證實」川普團隊有密謀。

至於其他調查方面，報告中寫道，「俄羅斯政府廣泛並有系統地干預2016年總統大選」。穆勒表示，俄羅斯的干預管道主要有2個，第一是發動使用社群媒體宣傳，挺川普並攻擊當時另一名候選人希拉蕊（Hillary Clinton），第二，俄羅斯的情報單位用電腦害入希拉蕊團隊的工作，還釋出竊取的文件。

不過，川普的團隊是否跟俄羅斯有串通密謀？報告中指出，雙方之間有數名聯絡人，彼此的聯繫包含商業關係、提供競選協助、邀請川普與普丁會面、安排競選團隊與俄政府代表會晤、尋求改善美俄關係的政策定位等等。調查後發現，雖然聯絡人與俄國政府有關，但證據不足，無法提起刑事訴訟，「調查無法證實川普陣營的成員有與俄國政府密謀或協商干預選舉的行為」。

▲「穆勒報告」最終無法證實川普團隊密謀「通俄」。

川普有無妨礙司法？無法得到結論。

另外，穆勒也調查川普是否有「妨害司法」等行為，報告中提到，「我們握有的證據並未顯示總統有涉及俄羅斯干涉選舉的罪行」。但同時又針對性地提到，「根據事實和適用的法律標準，我們無法下定論（總統是否妨礙司法），我們所掌握有關總統行為的證據，使我們無法確定是否完全沒有犯罪行為發生」。