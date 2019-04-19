辣媽「背德的快感」！偷邀女兒15歲男友滾床單　法官：無罪

▲萊特兒以菸酒誘惑2名15歲的少年上床。（圖／翻攝pixabay網站）

國際中心／綜合報導

美國加州41歲辣媽萊特兒（Coral Lytle）在2017年秋天，背著老公和2個女兒各自的15歲男友上床，還提供他們雪茄和酒水。萊特兒被檢察官以12項性犯罪罪名起訴，但起訴書被法官認為不合適而駁回，而她必須等到22日再出席下一輪的法庭聽證會。

綜合外電報導，檢察官稱，身為已婚媽媽的萊特兒，竟多次用酒水和雪茄誘惑2名剛升上紅木高中（意譯，Redwood High School）的青少年上床，還從圖萊里（Tulare）的家開半小時的車到維塞利亞（Visalia）找2名小鮮肉，只為了和他們發生性關係。

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▲和萊特兒上床的2名青少年都是她2個女兒的男友。（圖／pixabay）

其中一名和萊特兒上過床的青少年供稱，只和萊特兒「滾過3次床單」，最後是因為對她老公感到十分愧疚才停止2人的關係，「我和她老公握手，對方卻完全不知道我幹了什麼好事，這種感覺很糟」，於是他在2017年10月結束和萊特兒的關係。

檢察官以12項性犯罪罪名起訴萊特兒；圖萊里郡法官17日看過緩刑報告後，表示自己並不相信判處被告6年緩刑是恰當的決定，因此宣布萊特兒無罪。萊特兒雖然逃過一劫，但接下來還得面對檢察官新一輪的調查和起訴，她必須在22日出席下一場開庭。