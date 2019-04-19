死能復生？耶魯大學輸送合成液體　奇蹟逆轉「死4小時大腦」

▲研究人員發現，大腦細胞死亡時間比以往認知的還要久。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國耶魯大學科學家17日在《自然》期刊發表研究報告，發現死亡數小時的豬腦經輸送含維生養分的液體後，成功恢復部分腦神經活動和大腦血液循環，該發現打破了人類對腦細胞存活時間的認知。不過研究人員強調，「這並不是活著的大腦」，因為這種情況下的大腦沒有出現「意識」或「感知」等更高層次的功能活動。

綜合外電報導，美國國家衛生研究院（NIH）「腦科學計畫」的耶魯醫學院研究員從屠宰場收集了32隻死亡豬隻的大腦，這些豬腦在摘取當下已經失去血液與葡萄糖供應4小時以上。研究人員將含有氧氣和藥物的合成血液輸入大腦，藉以放緩或逆轉細胞死亡，並在實驗6小時後發現，合成血液讓腦細胞維持重要的結構系為特徵，部分甚至出現新陳代謝的作用，所消耗的氧氣和正常大腦一樣。

研究人員表示，這些死亡豬隻的大腦血管成功恢復血液輸送功能，對血管擴張劑也產生反應，細胞中被電流刺激的部分神經元甚至出現具活力的反應。研究主導者、耶魯醫學院神經科學教授賽斯坦（Nenad Sestan）表示，「腦細胞死亡所需要的時間，比我們之前認為的還要久」，這項實驗向人們展示了細胞死亡是一個漸進的過程，而且能夠被延緩甚至逆轉。

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▲研究團隊逆轉了豬隻大腦部分功能的死亡。（圖／示意圖／pixabay）

賽斯坦強調，雖然豬隻大腦恢復了部分功能，但研究中並沒有發現「更高層次的大腦活動」，例如使意識與知覺協調一致的電流訊號就不曾顯示出來；以醫學標準而言，「這並不是活著的大腦」，也不清楚能否恢復正常功能。

這項研究的結果將能夠幫助心臟病、中風患者，對阿茲海默症病患的治療研究也有幫助。研究團隊打算繼續利用這套維生系統保持這批豬隻大腦的活動，看是否能在一段時間後找到「死腦復甦」的重要關鍵。

這類醫學問題經常衍伸到更深更廣的層面，杜克大學哲學教授法拉哈妮（Nita Farahany）指出，這項研究帶出的哲學和道德問題是，對動物和人而言何謂「活著」？她表示，過去對於生和死有一條明確的界線，這項研究卻開闢了灰色地帶，實驗裡的豬「不算活著，也沒有死透」，「現在我們該如何思考這種『活死狀態』的中間地帶？」