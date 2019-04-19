女神啟發他追隨川普！CNN分析「別小看郭台銘」：民粹力量很大

▲CNN報導，郭台銘可能川普啟發，決定選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣首富、鴻海集團董事長郭台銘日前宣布投入國民黨總統提名初選，引起許多外媒關注。CNN就分析報導指出，郭台銘追隨了「川普模式」，認為同為商人出身的自己也可以當總統，另外，有專家指出，雖然郭在許多政治方面都無優勢，但是「不可小看民粹主義」。

CNN的分析文章以《女神啟發了台灣百萬富翁走上川普之路》（A goddess inspired a Taiwanese billionaire to follow Trump's example）為題，內文提到，郭台銘本身和美國有緊密的聯繫，除了2017年承諾在威斯康辛州設廠外，也與美國總統川普有交情，川普曾稱呼郭是「我的朋友」、「世上最成功的商人之一」。



郭台銘日前在宣布參加初選的記者會上表示自己是受「媽祖啟發」，CNN也引用這段話提到，「宛如媽祖一樣，另一個啟發郭的人物可能就是川普」，因為有川普先例，郭台銘認為，和川普一樣商人背景出身的自己，也有機會可以當總統。

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▲郭台銘宣佈參加國民黨內總統初選。（圖／記者季相儒攝）

文章內提到，長年研究台灣與中國關係的美國薛頓賀爾大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）表示，千萬不可低估郭的聲勢，「雖然說很明顯地，郭台銘作為候選人在許多方面都有缺陷，但民粹主義是可以非常強大的，小看他的話將會是個大錯誤」。

加州大學爾灣分校台灣專家南樂（Lev Nachman）則指出，郭台銘擁有龐大資金，對現在的國民黨來說很重要的。不過他也表示，由於富士康在中國有數十萬名員工，讓郭在中國經濟發展上扮演重要角色，因此若他當選總統，勢必會讓中國與台灣在經濟方面變得更加緊密連結。

南樂認為，「現在有個重要問題，郭台銘效忠的對象究竟是誰，是台灣還是富士康？還是兩者皆有？如果答案為富士康或兩者，那對台灣來說很不利，因為不管如何，富士康的成功都和中國有緊密的關係」。鑒於富士康在中國的經濟地位，以及郭個人的政治理念，他不認為郭可以完全和其公司或資產脫離，就如同川普一樣。