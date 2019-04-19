美企業績亮眼...道瓊「大漲110點」！Pinterest掛牌首日飆漲28%

▲美股在復活節假期前大漲。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

投資者持續關注美企業績報告，讓美國股市表現亮眼，道瓊指數大幅上升110點或0.42%，收在26559點；標普指數小漲4.58點或0.16%，報2905點；納斯達克指數則是上漲1.98點或0.02%，收在7,998點。美股將於19日因應復活節假期休市一天。



總結整周表現，道瓊累積上漲0.56%；標普跌0.08%；納指累升0.17%。18日掛牌上市的雲端視訊會議公司Zoom以及圖片導向社群平台Pinterest都有好表現，Zoom全天飆漲了72.22%，股價收報62美元，市值有近160億美元，Pinterest則是漲28.42%，收報24.4美元，市值約129億美元。

各大企業營利報告表現良好，「FactSet」分析，標普指數中有78%的公司財報超出分析師預期。不過，由於民主黨議員推動有關醫療保健的法案，並未獲得贊同，相關行業股價也在本周下跌超過4%，導致三大指數表現起伏不大。

美國商務部在18日公布數據顯示，由於汽車銷售、加油站營業額增加，3月整體零售銷售成長1.6%，這是2017 年9月來最大漲幅。美國勞工部也公布，到4月13日當週為止，首次申請失業救濟人數減少5千人，降到19.2萬人，創下1969 年 9 月以來最低。