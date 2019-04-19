448頁「穆勒報告」公開　美司法部：川普未通俄或妨礙調查

▲美國司法部長巴爾18日召開記者會。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國司法部18日公開經編輯過的448頁通俄門案調查完整報告。司法部長（William Barr）當天上午在華府舉行記者會，強調俄羅斯政府支持干預美國2016年大選的活動，但川普總統和其競選團隊都沒有涉入，也沒有其他美國人參與。川普今天再度於推特發文，痛批通俄門是「史上最大政治騙局」。

巴爾在記者會中指出，俄羅斯政府干預2016大選的行動主要有兩項，一是透過網路機構向美國選民散布不實消息，另外也透過軍事情報機構駭入民主黨與希拉蕊的電郵和文件，再將這些資料向「維基解密」爆料。巴爾替川普辯護，強調川普本人和團隊都沒有與俄羅斯政府勾結或合作，沒有證據顯示川普團隊或任何美國人與俄國的行為共謀。

司法部在記者會後，會先將報告副本提交給國會，部分國會委員會領袖能取得經較少編輯的大陪審團資料版，而經過較多刪節的公眾版本，則會透過司法部網站公開。

司法部上月已經先釋出報告的摘要，不過當中並未說明川普是否「企圖」妨礙調查。對此，巴爾澄清白宮對調查行動完全配合，大方提供證詞和文件，「總統也沒有採取任何行動，妨礙特別檢察官取得調查所需文件。」