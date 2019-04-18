中國在南海填海造島　菲律賓埋怨美國一開始未制止

▲黃岩島。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

對於中國在南海 大規模填海造島，菲律賓總統府馬拉坎南宮發言人帕內 洛在接受ABS-CBN新聞台訪問時說，美國「一開始原本可以制止中國，但他們沒有這麼做」。

對於設於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）2016年 裁決，中國不能以9段線聲索幾乎整片南海的主權，帕內洛（Salvador Panelo）表示：「我認為現實是：在 欠缺執法機制的情形下，你要如何執行國際法庭的仲裁裁決？它沒有力量去處理，然後顯然我們又無法說服強國去執行它（仲裁結果）。」

他說，既然菲律賓無法用武力執行仲裁結果，當局要傳達的訊息是「我們先當朋友，再討論我們能不能透過協商來執行它」。

▼南沙永暑島。（圖／翻攝自大陸網站）

請繼續往下閱讀...

北京當局近幾個月在南海動作頻頻，數百艘中國船隻一月以來在中業島（Thitu）海域出沒，15日又傳出 中國船隻在黃岩島（Scarborough Shoal）海域大規模採收巨蚌。

美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）和「 戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新公布衛星影像更顯示，中國海上民兵3、4月間在菲律賓占領的南鑰島（ Loaita）和南鑰沙洲（Loaita Cay）海域集結。 菲律賓稱中業島為希望島（Pag-asa），黃岩島為 帕納塔格礁（Panatag Shoal），南鑰島為柯塔島（ Kota），南鑰沙洲為巴納塔島（Panata）。

「亞洲海事透明倡議組織」和「戰略暨國際研究中心」公布報告表示，拍攝於3月12、16、29日和4月7日 的衛星影像可看出，在南鑰島和南鑰沙洲海域的中國船隻幾乎總是處於停泊狀態，許多船隻成群集結，水中也 沒有漁具，種種跡象顯示它們屬於海上民兵而非漁船。