19歲黑紗正妹潑水節爆紅！裸體PO文「去XX」泰警怒逮　結局超傻眼

▲19歲黑紗正妹潑水節爆紅！裸體PO文「去XX」遭泰警逮捕。（圖／翻攝臉書）



記者許力方／綜合報導

泰國一名19歲「短髮正妹」17日在臉書分享潑水節美照，PO文直喊「潑完水，去XX嗎…」只見她穿著透明黑紗短袖上衣，沒有穿內衣，胸部裸露在外，慘遭網友批評。因泰國警方嚴禁潑水期間色情照片流傳，將她帶回調查，她坦承當天喝醉，且「我並不是女生，我是人妖」。

泰國媒體報導，17日網路上瘋傳一張少女透視裝照，女主角看起來年僅14、15歲，參加武里喃府象牌競技場（สนามช้างอาลีน่า）舉辦的音樂會，也是最後一夜活動。她僅穿著全透明黑紗短袖登場，沒有穿內衣，能清楚看見肩膀的黑色刺青，胸部更大方裸露在外，還露骨地打卡發文「潑完水，去XX嗎…」引發大批網友痛罵失禮、褻瀆宋干節（也稱潑水節），且可能為自己帶來危險。

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泰國警方近來嚴禁潑水節色情氾濫，武里喃警局獲報後，已經展開調查並傳喚該名少女，若確認未成年，將一併傳喚其父母，予以相應教育。17日女主角遭逮捕帶案，她坦承自己19歲，當天有點醉了，「情不自禁就這樣穿了，我真的沒想到會變成大新聞，真的對不起大家」，而且自己不是女生，是人妖，胸部也是為了好看，P圖上去的。

警方透露，根據泰國法規，在潑水節中穿著裸露，最高可開罰5000泰銖（約台幣4800元），另外，當事人行為也已經觸犯網際網路相關法條，違者最高可處5年刑期、10萬泰銖（約台幣9.7萬元）。