芭達雅海灘半裸女屍…空酒瓶散落　男堅稱「她做到一半猝死」

▲芭達雅沙灘發現半裸女屍，涉案男否認性侵殺人。（圖／翻攝sanook網站）



國際中心／綜合報導

泰國觀光勝地芭達雅仲天海灘（Jomtien Beach，又譯喬木提恩海灘），18日上午被人發現沙灘上出現一具半裸女屍，警方到達現場時，發現女子下身赤裸但被人用布蓋上，上面還有一層沙子，一旁則有酒瓶、汽水瓶等。涉案男子供稱，女子是在與他發生性關係的過程中猝死，不過警方並不採信，懷疑男子涉嫌性侵殺人。女子真正死因仍有待驗屍報告釐清。

綜合泰國媒體報導，芭達雅警局18日上午7時30分接獲報案，抵達現場時發現死者A女已經死亡至少2個小時。警方調查發現，今年45歲的A女是一名洗碗女工，而現場除了瓶罐散落外，還發現許多可疑鞋印。

警方立刻封鎖現場保存證據，並將遺體送往法醫處檢驗是否有遭性侵痕跡，同時調閱附近監視器畫面，追蹤與現場腳印吻合的嫌疑人。警方很快就鎖定了一名45歲涉案男子威猜（Wichai），當時他人就在距離案發現場不到500公尺處。

警方在威猜的包包裡找到3雙鞋子，證實與現場鞋印吻合，威猜也因此被認定涉有重嫌，立即被帶回警局偵訊。威猜坦承曾與A女發生性關係，但聲稱A女在過程中突然癲癇發作死亡，他並沒有殺人。警方對威猜的供詞持保留態度，一切仍需等待驗屍結果出爐，才能釐清真正案情。

▼45歲男子身上共有4雙鞋，證實與現場鞋印吻合。（圖／翻攝sanook網站）



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