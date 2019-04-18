工程師夜遊中了「魔鬼呼吸」…捲髮妹搭訕迷暈　慘變喪屍被洗劫

▲度假勝地加那利群島位於西北非外海的大西洋上，特內里費是其中面積最大的島嶼。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

愛爾蘭一名27歲男工程師近日到西班牙特內費里島（Tenerife）度假，晚上在島上閒逛時，突然有一名年輕的捲髮女子上前搭訕，男子拒絕女子邀請後，對方突然拿出有「魔鬼的呼吸」之稱的迷魂藥將他迷昏。最後，男子不僅身上財物被洗劫一空，還被帶到ATM提走帳戶存款。

根據《愛爾蘭獨立報》（Irish Independent）報導，從事工程師工作的27歲男子尼爾森（David Nelson），今年3月底與朋友到大西洋的度假勝地特內費里島旅行。3月23日晚上，尼爾森一行人出外喝一杯，回程時卻走散了。尼爾森獨自一人，正打算搭計程車返回住處時，突然在路邊遇上這名女子，對方拿出一罐噴霧劑朝他臉部噴灑。

尼爾森回憶，之後發生的事情他已經記不太清楚，事後警方告訴他，對方用的是一種名叫「魔鬼的呼吸」的迷昏藥，正式名稱是東莨菪鹼（scopolamine），常被當地不肖份子用來洗劫觀光客。

尼爾森說，「我只記得我被噴了，然後我的手機、金錶、手環、600歐元現金都被拿走，我還被帶到ATM前面，那個女生從我的銀行帳戶裡拿走她能領出來的所有錢。」他形容，「這種藥會把人變成喪屍」。

美國國務院海外安全諮詢委員會（Overseas Security Advisory Council）過去就曾針對東莨菪鹼發布警告，指這種藥物會「使受害者失去判斷能力，造成長時間失去意識，並引發嚴重健康問題。」尼爾森向《愛爾蘭獨立報》表示，他從來沒聽過這種藥物，可能很多人也都不知道，希望透過自己的經驗警惕大眾。

東莨菪鹼可從天仙子、曼陀羅花、木本曼陀羅等植物中提煉而得，常被犯罪份子用於搶劫或性侵。東莨菪鹼粉末無味，只要吸入少量就能導致被害者失憶、喪失意志任人擺佈，若劑量夠高甚至能夠致死。英國國家健康與照護卓越研究院（NICE）則指出，小劑量的東莨菪鹼能用來治療噁心、腦性麻痺和阿茲海默症。

英國《每日郵報》報導，東莨菪鹼很難從體內驗出，因為它只要2至6小時就能從血液中代謝，只有12小時內的尿液樣本才能驗出藥物反應，再加上被迷暈後會喪失記憶，因此受害者往往很難證明自己被下藥。

英國外交與國協事務部（FCO）已經對前往哥倫比亞或厄瓜多的英國遊客發出警告，提醒他們小心「利用東莨菪鹼迷暈被害人」的犯罪，但並為對特內里費島發出類似警告。愛爾蘭外交部不願對個案發表評論，但坦承西班牙當局確實曾針藥物犯罪事件發出提醒。