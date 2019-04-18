《禁入墳場》真實版！被埋葬狗狗復活　自己爬出墓穴

▲▼穆德洛娃手中抱著的，正是「死去活來」的迪克。（圖／翻攝自穆德洛娃臉書)

國際中心／綜合報導

一名狗主人以為自己心的寵物已經死了，於是把它埋葬。未料這隻狗狗「死去活來」，竟然努力從墓穴爬出生天！

此一詭異事件發生在俄羅斯遠東普里莫爾斯基邊疆區(Primorsky Krai region)的諾沃尼科爾斯克村(Novonikolsk)。18歲的狗狗迪克(Dik)由於年事已高，一度久久喚不醒。牠的主人以為迪克已經安詳辭世，於是在附近的寵物墓園把牠埋葬。

不過墓穴很淺。不久後迪克醒來。發覺自已被「坑」了，不見天日，於是奮力向上挖開泥土。後來一些過路的人發現牠的墓穴有異狀，終於把牠救了出來。

筋疲力竭的迪克被帶到了當地一處動物收容所。收容所的員工在社群媒體上發布可憐的迪克的照片，希望能給牠找一個新家。但迪克的主人也得知了消息。這對姊妹十分震驚，她們迅速趕到收容所把迪克接回家，而且當場感動得哭了。她們為表達常感謝，還捐了5000盧布(約2400元新台幣)給收容所。

收容所負責人穆德洛娃(Irina Mudrova)說：「迪克的主人以為牠喚不醒，是因為牠已經死了。所幸的是，墓穴沒有挖得很深，迪克恢復意識後，成功的爬了出來。」

社群媒體上的人同樣對此一事件感到驚異，並拿來跟史蒂芬金(Stephen King)的恐怖小說《禁入墳場》(Pet Sematary)比擬。一名網友說：「我不曉得，迪克的主人有看過《禁入墳場》嗎？動物也會害怕死亡嗎？」 《禁入墳場》描述的正是死去的寵物因某種力量重新復活的故事。

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