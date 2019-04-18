快速計票領先！印尼總統佐科威「自行宣布當選」　對手拒認敗選

▲佐科威展示手指上代表投票完成的染色墨水。（圖／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

印尼17日舉行總統、國會議員與地方議會選舉，根據非官方快速計票結果，現任總統佐科威（Joko Widodo）預計能取得過半數選票，有望連任，但對手普拉博沃（Prabowo Subianto）拒絕承認敗選。佐科威18日稍早已經自行宣布當選。

印尼1.9億選民17日湧入全國超過80萬個投票所，選舉新一屆正副總統、國會議員、省議會議員、縣議會議員和地方代表理事會成員等，各級議員總席位超過2萬席，候選人則多達24.5萬人。

印尼全國投票所於下午1時結束投票後，截至當天晚間23時30分，6家權威民調機構公布快速計票統計結果，顯示現任總統佐科威得票率在54.42％至56.16％之間，穩定領先對手普拉博沃的43.84％至45.58％。不過，此結果不代表官方統計，印尼選委會最晚將於5月初前公布正式統計結果。

佐科威有望順利連任的消息傳出，在雅加達已經有不少支持者狂歡慶祝。普拉博沃則表示，根據他自己的團隊調查，包括出口民調和快速計票皆顯示他以52.5％至54％的得票率擊敗佐科威，質疑民調機構塑造假象，又呼籲支持者到投票站監票，以免有人趁機舞弊。

印尼警察總統狄托（Tito Karnavian）則呼籲民眾勿發動大規模示威，警告將對滋事者採取逮捕行動。狄托說，「如果發生任何威脅公共穩定與安全的違法違憲行為，警方將採取強硬行動。」他補充說，無論是慶祝或表達不滿，切勿發動大規模集會。

「快速計票」是一種快速計算選舉結果的統計方式，不同於出口民調，快速計票不需要訪問選民，而是由各民調機構按照比例選擇幾個具有代表性意義的投開票所取樣。理論上，這種快速計票的統計結果應與正式結果相去不遠。