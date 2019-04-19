火星上真有生命？　第二顆隕石被確認含「微生物痕跡」

▲在南極洲艾倫山發現的Allan Hills 77005，被確認是一顆含「微生物痕跡」的火星隕石。(圖／NASA詹森中心官網)

國際中心／綜合報導

火星上真的出現過生命？目前似乎有越來越多證據支持此一說法。科學家說，一顆墜落在南極洲艾倫山的 一顆殞石蘊含著外星生命的證據。

這顆含鐵豐富的隕石，被命名為 Allan Hills 77005，於1977年在南極洲的冰棚上被發現。今天研究這塊岩石的科學家宣布:：它是第二顆含有「微生物痕跡」的火星隕石。

1996年，美國「航太總署」(NASA)的科學家聲稱在一顆火星隕石中發現「微生生命的證據」，這塊隕石被命名ALH84001。科學家在隕石當中發現了些獨特的生物痕跡，據信是40億年前在火星上形成的，大約在1萬3000年前墜落在地球上。

當時的柯林頓總統曾發表談話說：「今天，ALH84001在數十億年跟數百萬英哩之間與人類對話。」 當時的研究者指出，很難推翻這顆塊隕石中的微生物痕跡，因為難以證明它的標記是由非生物過程形成的，也不太可能是在地球形成的。

而第二顆殞石ALH-77005，被發現的位置跟第一顆殞石的位置十分接近，但它並非美國科學家發現的，而是日本國家極地研究所在1977至1978年執行任任務期間，在南極大陸上發現。

如今，科學家們也在它身上發現了微生物活動的痕跡，似乎有「各種細菌」的礦化殘留物。科學家們根據Allan Hills 77005隕石的成份，判斷它來自火星 。隕石年齡約為1.75億年，受到宇宙射線影響約300萬年。

匈牙利科學院「天文與地球科學中心」的葛萊爾(Ildiko Gyollai)和她的同事基於「傅立葉變換」(Fourier transform，一種線性積分變換，用於信號在時域或空域和頻域之間的變換)，藉著光學顯微鏡和紅外光譜學研究了隕石切片。他們在切片裡發現了似乎是線形和球形細菌的石化細菌，科學家推測它們可能是鐵氧化細菌。

隕石內還有可能來是自生物的礦物：水鐵礦、針鐵礦、赤鐵礦等。極負的碳同位素比值(δ13C)，即偏離碳同位素13C和12C標準比值，也說明樣本的生物特性。

研究人員認為，所有跡象綜合起來，顯示在這些礦物質形成的時代，火星上有細菌生命。這可能意味著遙遠的火星古代，確實有生命活動出現過，那現在呢？

毫無疑問，第一和第二顆隕石的發現將是強有力的證據，協助人類回答上述那 些最古老的的問題，它對人類了解火星歷史產生的影響將極為深刻。上述研究發佈在Open Astronomy雜誌上。相關報導及更多照片請看這裡