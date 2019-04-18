負債360億　印度「捷特航空」全面停飛　衝擊莫迪選情

▲印度「捷特航空」宣布全面停飛。圖為周四在一項訴願集會上 ，公司一名女員工伏在同事的肩上哭淚。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

由於未能獲得期待中的救援資金，負債累累的印度「捷特航空」(Jet Airways)周三(17日)晚宣布全面停飛。此一事件恐怕將衝擊目前大選中總理莫迪和執政黨的選情。

根據「捷特航空」當晚發表的聲明指出，由於之前航空公司、銀行與印度政府三方約定的「救援」計畫未能取得進展，「捷特航空」目前已處於資金枯竭狀態，無法支付飛機油料等維持航班運作的基本所需。

近期以來，作為印度最大航空公司之一的「捷特航空」債務危機持續惡化。旗下的國際航班在本月11日晚至12日一度停飛。在孟買和新德里兩地，「捷特航空」分別發生小規模的機師和空服員罷工事件，部分機師和工程師因領不到 薪水，被迫跳槽到其他航空公司。

資料顯示，「捷特航空」成立於20世紀90年代，是印度國內最早的民營航空公司，也一度是印度最大航空公司。 顛峰時期曾擁有超過120架飛機，員工約兩萬人。

然而由於市場競爭日趨激烈、印度貨幣盧比疲弱以及燃料成本上升等因素，近年來該公司財務狀況不斷惡化。據估算，目前「捷特航空」積欠債務已超過12億美元(約360億元新台幣)。