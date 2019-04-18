莫斯科證實「金正恩月底見普丁」　韓媒：搭專列經中國奔赴俄

▲金正恩月底將訪俄與普丁會面，可能取道中國。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合外電報導

克里姆林宮18日證實，俄羅斯總統普丁本月下旬將與到訪的北韓最高領導人金正恩會晤。韓聯社先前報導，預料普丁與金正恩將於4月24日至25日左右在海參崴舉行會晤，而金正恩可能會搭乘專列取道中國訪俄。

俄國塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮18日在官方網站上刊登聲明，證實普丁與金正恩會面的消息。聲明稱，「朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長應普丁邀請，4月下旬訪問俄羅斯。」

普丁的幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普丁將於4月26日至27日訪問北京，出席預計舉行的一帶一路高峰會。韓聯社則預測，普丁可能在訪問中國前先與金正恩會晤，會談地點可能是海參崴的遠東聯邦大學。

韓聯社稍早前引述北京消息人士說法，在目前北韓與美國對話停滯的情況下，金正恩很有可能乘坐專列取道中國赴俄，藉此顯示北韓的背後有中俄兩國「撐腰」。報導指出，從北韓坐火車赴俄有兩條路線，第一是從平壤出發，經圖們和琿春抵達海參崴，耗時約1天；另一種路線是利用連接北韓羅先和俄國哈桑的的跨境鐵路直奔海參崴，耗時約10個小時。

雖然取道羅先－哈桑似乎更便捷，但由於朝鮮半島無核化談判陷入僵局，金正恩恐怕也難以出席一帶一路高峰論壇，因此北韓可能選擇途經中國的路線，以凸顯與北京的友好關係。此外，圖們－琿春路線也是北韓已故領導人金正日過去訪俄時選擇的路線。韓聯社指出，金正恩2月赴越南出席川金會是，就已經搭乘專列縱貫整個中國，若此次再經由中國赴俄，北韓在與美國的談判中的「中國牌」將更有力道。