慧眼看天下／看企業家選總統　郭董借鏡川普轉戰政壇？

新聞節目中心／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘宣布，投入國民黨2020總統黨內初選，立即讓人聯想到商人出身的美國總統川普。兩人不僅私交不錯，更是惺惺相惜，川普還曾稱讚郭董的商業頭腦，稱他是「世界最偉大的商人之一」。然而，這次郭董親自出馬參選，敏感的兩岸議題加上個人企業體，複雜的課題勢必得面對。慧眼看天下第49集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度探討國際情勢。

▲郭台銘宣佈參加國民黨內總統初選。（圖／記者季相儒攝）

巴黎聖母院大火 百年尖塔燒斷崩塌

擁有856年歷史的巴黎聖母院，是巴黎最有代表性的歷史古蹟，但卻在15號晚間發生大火，雖然大部分的館藏跟主體結構都被救回，但是屋頂燒毀，其中一座尖塔還倒塌，讓不少人心痛不已；而法國總統馬克宏也表示，將展開募款行動，希望能聚集國際間的力量，盡快修復建築。

▼ 法國巴黎聖母院15日發生大火。（圖／路透）

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印尼史上最激烈選舉 佐科威可望連任

印尼在17號舉行五合一選舉，也號稱是全球最大的選舉，因為共有1.9億選民參與投票。根據初步開票結果顯示，現任總統佐科威獲得半數以上的選票，領先對手普拉伯沃超過10個百分點，但正式結果要等到五月官方才會宣布。

▼印尼總統佐科威和夫人伊蘭妮亞投下神聖一票時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)



要送衛星上太空 全球最大飛機試飛成功

全世界最大的飛機，在美國加州展開首次飛行，一共花了兩個半小時，完成這項創舉，這架飛機搭載六具引擎，擁有巨大動力，機翼長度比一座美式足球場還長，未來將用於搭載火箭及衛星，讓火箭在高空發射，部署人造衛星，成為「會飛的衛星發射台」。

▼全球最大飛機「平流層發射系統」（Stratolaunch Systems）在美國完成首次試飛。（圖／路透）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。