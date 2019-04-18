老公偷吃保母！正宮捉姦在床「怒轟3槍」　寶寶目睹驚嚇暴哭

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巴西有一名元配日前抓到老公和保母在家大膽偷情，兩人在房間內水深火熱到小孩都不顧了，於是她氣到拿出家裡的手槍，直接單手朝房內連轟3槍，影片還拍到裸體的保母與老公入鏡，兩人小心翼翼的走向前試圖關上房門，而待在嬰兒推車內的寶寶更是嚇到嚎啕大哭，目睹了媽媽開槍射爸爸的整個過程。

▲寶寶母賭媽媽對外遇爸開槍。（圖／翻攝自Live leak）



Liveleak釋出的影片中，身穿藍色T恤的元配早就發現老公外遇，而且對象還是自家的保母，所以她在桌上架設一台攝影機要錄影蒐證，果然一打開房門就見到兩人一絲不掛，當下就忍不住破口大罵。

隨後元配走到客廳翻出了一把手槍，氣沖沖的持槍再度走回房間，朝裡面猛開了3槍嚇阻，之後就一邊咒罵一邊走到客廳，光溜溜的保母和老公這時還厚臉皮的關上房門，似乎完全不覺得做錯事。

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▲裸體的保母和老公還走出來關門。（圖／翻攝自Live leak）



原本乖乖待在嬰兒車內的寶寶則被巨大槍響嚇哭，馬上就脹紅雙頰放聲大哭，還對媽媽投以懼怕的眼神，想不到這時元配仍怒火中燒，走到客廳又在孩子面前開出第4槍，害寶寶哭得更大聲。

影片曝光後，雖然網友都很同情元配的遭遇，但也認為她在孩子面前開槍太魯莽，而且孩子是無辜的，不應捲入大人的紛爭中。