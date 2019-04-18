在英國被霸凌！她頭巾遭扯掉羞辱　投奔ISIS當聖戰新娘教訓西方

▲許多聖戰新娘投靠ISIS。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

來自倫敦的30歲女子法蒂瑪（Fatima）曾加入極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），她以聖戰新娘的身分在敘利亞生活2年，最後還是決定回到英國，斷絕與ISIS的關係。不過，她日前接受採訪時，則痛訴自己在英國讀書時遭到霸凌，有一群女生會找她麻煩，扯掉她的頭巾，讓她萌生參與ISIS的念頭。

《每日郵報》報導，法蒂瑪回憶11歲時，一群女生把她推到操場的角落，扯掉象徵伊斯蘭文化的頭巾，用力拉她的頭髮，還會用髒話羞辱她的信仰，此外，男生則會刻意站在她身後伸出鹹豬手，威脅要拿掉她的頭巾，「我會被拳打腳踢，從來沒有感覺到安全。」

在英國沒有找到歸屬感，法蒂瑪開始想在極端主義的信仰得到認同，她透過網路認識一名男子，兩人在倫敦相遇後便結婚，接著於2015年抵達敘利亞。她補充，「哈利王子是英國人民的戰鬥英雄，我就覺得，為什麼不能有自己的英雄來保護我們？」

法蒂瑪透露自己加入ISIS後的日子，她被給予一本書籍，裡面描述該如何謀殺兒童、斬首、使用性奴等。她坦承，最初確實想合理化她的行為，她想報復西方世界。

不過，法蒂瑪後來還是放棄極端的想法，她2017年回到英國，只要她跟丈夫以及任何恐怖分子斷絕關係，她就能被家人重新接受。她接著搬到郊區，展開低調生活。

近年來，有越來越多仇恨伊斯蘭的例子；去年11月，一名15歲少年的家人從敘利亞逃到英格蘭，他在學校遭到同學毆打，內心非常沮喪。