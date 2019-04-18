情侶受困「鱷魚棲息地」沼澤　失聯26小時...靠這招幸運獲救

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澳洲一對情侶近來前往北領地基普河國家公園(Keep River National Park)進行釣魚旅程，車子開到一半卻被卡在沼澤地中，身邊還同時被多隻鱷魚包圍，險象環生的他們靠著在泥地所寫的4個「HELP」大字與指標，在失聯長達26小時後竟然奇蹟生還。

來自庫努納拉(Kununurra)的男子科倫(Colen Nulgit)，14日與女友強森(Shantelle Johnson)，一同前往基普河國家公園釣魚，卻不幸卡在沼澤地中，他表示，「我們被困在沼澤裡，旁邊就是鹹水區，稍早的時候，還看到2、3條長約5、6公尺的鱷魚在附近」，第一天晚上他們只好睡在車上，但是後來發現開始漲水，「我們拿了所有能拿的東西想要逃跑，但只能走得了約20、30公尺。」

科倫與強森試圖把所有物品墊在輪胎下，希望能幫助車子逃離泥地，最後卻還是沒有辦法，科倫坦承，「當下我們真的非常害怕和擔心，只希望有人能來這裡發現我們。」只帶著少量食物的他們，失聯時間已經長達26小時。

正當這對情侶快放棄希望時，幸好出門前曾向家人交待行程路線以及時間，家人發現失聯後趕緊報警，救難人員搭乘小飛機進行大範圍搜索時，發現他們在泥地上所寫的求救標誌。科倫與強森聽到附近有飛機靠近，急忙點燃火焰成功吸引救難人員注意，終於順利脫困。

獲救後，科倫開心表示，「當救援小組降落時，我們趕緊跳下車一直揮手，當下情緒真的是太激動了，很高興我們最後撐下來。」警方也發布聲明稱讚，要不是科倫和強森做了許多正確的決定，包含事前告知家人行程、保持留在車上、在泥上留求救標誌以及燒火吸引注意，他們最後很有可能不會被順利找到。

▼情侶受困沼澤，身邊還被多隻鱷魚包圍。（圖／示意圖／達志影像）