《鋼彈00》石像現身爪哇　500年歷史對比10年的苔癬

▲有網友推測石像可能是在大約10年前製作。（圖／翻攝自推特／@wrongindogov）

國際中心／綜合報導

一尊模樣和日本動畫《機動戰士鋼彈00》的機器人形象相似的石像，出現在印尼爪哇省三寶壟的森林中，推特網友‏@wrongindogov上傳2張截圖，雕像被青苔覆蓋，石頭上有風化的痕跡，看起來似乎已經存在了一段時間。他還聲稱，在詢問當地居民後，得知這尊石像從「滿者伯夷」（13世紀時東爪哇的一個印度教王國）時代就已經存在了。

這篇PO文在網路上引發熱議，滿者伯夷王國是西元1293年至1500年間的印度教王國，如果依照網友的說法，這尊石像已存在超過500年，但其樣貌卻與2007年首播的動畫作品《機動戰士鋼彈00》中GN-001相似，導致人們對石像存在的時間抱持著懷疑。

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▲▼《機動戰士鋼彈00》導演水島精二在推特哭笑不得的說，「這什麼東西（笑）」並表示想親自至當地探訪。（圖／翻攝自推特）

石像的照片也引起日本網友熱烈關注，甚至連《機動戰士鋼彈00》導演都忍不住發文，「這什麼東西（笑）」、「我真的很想去看看那座石像」。也有網友猜測，依照印尼濕熱的氣候，很快就長滿苔癬了，石像可能是在大約10年前製作的。