墜海一週仍失聯！日戰機F-35爆「966件缺陷、曾7次緊急迫降」

▲F-35A戰機墜海失蹤，現在日本承認該戰機過去曾迫降7次。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本航空自衛隊一架F-35A戰機9日在青森縣外海墜毀，至今一週卻只找到部分尾翼，其他機體及飛行員仍下落不明。日本政府將請求美國幫忙查清事故原因，但現在卻爆出F-35A在日本國內飛行時，就曾7度緊急迫降，甚至被查出966件缺陷品。

綜合外媒報導，F-35戰機分為三型，F-35A可在一般跑道起降，F-35B可垂直起降，F-35C則是艦載機，美國國防部號稱此系列戰機是有史以來「價格最合理、最致命、最支援及最強生存力」。

當初日本下訂105架F-35A及42架F-35B，準備淘汰舊型戰機，從此作為航空自衛隊主力，光是組裝就花了1億2600萬美元（約台幣38億8800萬元），比直接從美國進口還貴，沒想到如今卻失事。

日本防衛省在事發時坦言，F-35A在日本國內飛行時曾緊急迫降3次，但現在卻改口稱，今年2月部署的13架F-35A中，就有5架F-35A因故障緊急迫降，總共7次，全都是操控系統或燃料系統顯示異常的緣故，在更換零件後都有再次飛行。

防衛省表示，確認過美軍是邊飛行邊改善缺陷，雖美方沒有透露缺陷細節，但沒有影響安全性的問題。不過據美國國會審計處2018年6月資料，F-35系列機型曾查出966件缺陷，只是缺陷是否與墜毀有關，目前仍不明。