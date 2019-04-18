蓬佩奧搞砸無核化談判！　北韓要求美國撤換代表：找更成熟的人

▲ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2月底越南「川金二會」宣告破局，兩國對話陷入停滯，近來美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩才透露有意願三度舉行峰會，沒想到北韓外務省對美國官員卻表示，希望下次協商時可以撤換過去在無核化協商中扮演要角的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），由其他人選代替。

北韓外務省美國局局長權正國18日透過官媒《朝中社》表示，「就算未來與美國的對話重啟，我只希望會有更圓融、更成熟的人擔任我們談話的對象，而不是蓬佩奧。從河內首腦會談的教訓就足以看出，事情快要達成的時候，只要蓬佩奧插手就會出錯，結果全飛了。未來令我擔心的是，如果蓬佩奧持續參與會談，又會把事情全部搞砸、出錯。」他補充，幸運的是，金正恩和川普的私交依然非常好，「國務委員長同志也對親近川普一事感到開心。」

請繼續往下閱讀...

▲ 蓬佩奧曾多次出訪北韓。（圖／路透社）

權正國希望藉此機會，再次向蓬佩奧明確聲明金正恩日前在施政演說中闡明的對美國立場，「若美國不在今年年底以前，親手除去我們擁核的根源、阻擋無核化的障礙物（經濟制裁），屆時朝鮮半島情勢將如果演變，沒有任何人可以預測。」他強調，所有人都清楚，美國必須在今年年底前改變策略，只有蓬佩奧獨自以為是要在年底前結束實務協商，「簡直是在講夢話」。

此前，金正恩12日出席北韓最高人民會議第一場會議，會中除高度評價他與川普的關係，也表示，「只要美國採取正確的態度、找到能和我們共享成果的方法，在這樣的條件之下邀請舉行第三次首腦會談的話，我們也有意願再試試看。我們會保持耐性到今年年底，等著美國下定決心」，對美方開出條件及期限。