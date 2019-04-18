療養院身障女＆護理師集體淪性奴　忍8年性虐待「小孩面前被院長扒光」

▲ 身障患者長期遭療養院院長性虐待。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓京畿道一家療養院驚爆性侵醜聞，一名6旬牧師被控長年將院中護理人員、身心障礙患者視為自己的性奴、加以性虐待。YTN新聞頻道17日根據該院工作人員證詞獨家踢爆，這家位於安山市的療養院院長因長期性侵被告上法院。

劉姓護理人員表示，擔任療養院院長的朴姓牧師餵她吃下奇怪的藥物後性侵得逞，「他說是對身體好的東西，幫我們每個人都倒了一杯酒。我的記憶只到喝下那一杯用玻璃杯裝著的酒……隔天醒來時的姿勢很奇怪，衣服也很奇怪，直覺告訴我，有什麼事情發生了。」

長期住在院中的李姓三級身心障礙女性患者也主張自己遭到性侵，「他把俄羅斯的酒倒在馬克杯裡給我，因為我躺著，他就做了什麼。我大叫、要他別這樣，但他還是繼續做下去。」

訴狀寫道，朴男的惡行已經持續長達8年。根據受害者陳述，就算犯案時旁邊有小孩，朴男也不以為意，強行性侵或性騷擾。劉女表示，「我親眼目睹他把受害者全身脫光、準備做那件事。雖然小孩已經睡著了，我怕他會嚇到，就把他抱到另一間房間睡。」

由於朴男持續威脅及施暴，受害者隱忍多年、不敢對外求助。在該院服務長達8年的劉女透露，朴男持利器威脅她，揚言要將她被性侵的事情告訴她的家人和院中所有人，平常也會警告，「不聽話照做的話就殺了妳。」她試圖逃跑卻仍是徒勞，甚至被朴男抓住後狠狠摔在地上、抬腳狂踢。

朴男更利用身障者除療養院以外便無處可去的弱點，威脅李女，「不聽話的話妳就會完蛋，不會有任何人相信妳。等天色暗了，在這裡殺了妳也不會有人知道」，讓她們無法說出口。

京畿大學犯罪心理學系教授李秀晶指出，「突然叫她們（身障患者）出去，她們也找不到工作，不知道該怎麼生存下去。如果報警的話，人生就完蛋了。如果是你的話，你會報警嗎？」

踢爆這起事件的牧師許南榮指出，「繼續隱匿這樣的案件的話，陰影背後會發生更多不好的事件。」被指為加害者的朴男目前則否認所有犯行，主張與受害女性是非正式婚姻關係或合意性交，絕對沒有性侵。警方則依性侵累犯嫌疑將朴男立案，著手調查。