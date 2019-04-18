女會計師成跟蹤狂！偷拍合照、飛西班牙堵人　受害男：骯髒的變態

▲ 受害人退出教會社團、不敢接聽辦公室電話，索性在通訊錄中將李女的名字改為「骯髒的變態」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國一名40歲的女性會計師李招燕（音譯，Zhaoyan Li）被指控跟蹤一名38歲的男講師，不僅狂傳簡訊和電郵，還跟蹤他至教會社團、體能訓練營等，甚至在該名男子與友人合照時「偷偷從後方冒出」，讓受害人憤而告上法庭。李姓女子在社群平台上寫道，「我想要一位愛我、在乎我的Mr Right。」而受害人則說，李女是個「骯髒的變態」（Dirty Pervert）。

據《每日郵報》報導，李女目前居住在倫敦東郊的金絲雀碼頭（Canary Wharf），被指控於2017年2月1日至2018年9月13日之間跟蹤該名匿名受害者。她在一場活動中聽完男子講課後，上前自我介紹、提議共進晚餐，開始纏上他。受害男子之後退出教會社團、不敢接聽辦公室電話，索性在通訊錄中將李女的名字改為「骯髒的變態」。

李女持續做出詭異行為，受害人憶述，一次與友人假日聚會，「當我正在用晚餐時，李小姐出現了，在我們這一桌坐下。」為了趕她走，但又不想要在大庭廣眾下喊叫，男子擠了對方的腿，卻讓李女誤認為是「性暗示」。李女到處跟隨男子，還在某年2月14日傳簡訊祝他「情人節快樂」。

男子有一次受不了，當面喝斥李女，「別站在那裡，妳這個骯髒的變態。」2017年12月15日的凌晨3時，男子收到李女的簡訊說，「你應該為叫我骯髒的變態而道歉。」男子還指控，李女撫摸過自己的二頭肌，甚至有一次至西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote）度假時也被她跟蹤。報導指出，目前聽審仍持續進行中。