世界最古老！4.2萬年前小馬駒「血液還在流」　有望復活史前生物

▲科學家從4萬2000年前的小馬駒身上取得流動血液。（圖／翻攝自YouTube／The Siberian Times）

國際中心／綜合外電報導

俄羅斯科學家與南韓Sooam生物技術研究基金會合作，針對去年夏天在西伯利亞找到的4萬2000年前的小馬駒（foal）進行研究，意外的是，小馬駒體內還有流動的血，可能是世界上最古老的血液，甚至有機會復活小馬駒。

綜合外媒報導，研究團隊16日宣布，2018年夏天在西伯利亞永久凍土帶中發現這匹小馬駒，確認小馬駒至今已經滅絕、同時是目前世界上保存了4萬2000年又最完好的冰河時代的動物屍體。

雅庫茨克（Yakutsk）猛獁象博物館館長格里戈里耶夫博士（Dr. Grigoryev）指出，從屍檢報告來看，小馬駒屍體沒有明顯損壞，不僅體內器官保存良好，就連頭、腿和身體的鬃毛都很完整，「對於古生物學的發現來說很罕見」，尤其小馬駒被判斷死於溺水，水結凍變成永凍土，將不滿2週大的小馬駒順利保存下來，「這是獨一無二的」。

更可貴的是，科學家們接剖小馬駒，發現屍體中還保存著流動的液態血液，不過他們直到今年2月28日才成功從小馬駒的心血管中提取出血液，取得的這些血液可能是「世上最古老的血液」。

這些血液除了有助古生物研究外，更有可能讓早已滅絕的小馬駒重新復活。科學家正著手分析小馬駒，雖然已經嘗試20次從動物組織中提取並培養細胞，但試驗皆以失敗收場。

不過科學家們並不灰心，他們對於複製（英文原文為clone，意指無性繁殖、複製，又稱克隆）小馬駒充滿期待，有信心讓小馬駒起死回生，甚至再進一步，透過永凍土帶的基因物質復活猛獁象，預計研究要持續到4月底。

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