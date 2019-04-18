紐時：製造你iPhone的男人想要競選　他說有海神支持他

▲郭台銘17日前往武聖宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）



記者丁維瑀／綜合外電報導

《紐約時報》17日報導鴻海集團董事長郭台銘表態參選一事，標題為「製造你iPhone的男人想在台灣參選，他說有『海神』（Sea Goddess）支持他」。文內指出，郭台銘有意參與2020總統大選震撼了台灣政壇，同時突顯出台灣與中國大陸的緊張關係，他的企業在中國投入大量資金。

根據報導，郭台銘17日告訴記者，媽祖托夢給他，希望他出來競選總統，藉此改善經濟與台灣跟中國大陸的關係；媽祖認為他必須照顧年輕人，盡全力幫助那些正在掙扎的人民。

《紐時》接著介紹郭台銘的背景，他1974年創立富士康（Foxconn），在台灣的正式名稱為鴻海精密工業股份有限公司，是iPhone的供應鏈廠商之一，擁有超過100萬名員工，如今發展成世界上規模最巨大的企業之一。

郭台銘表態投入國民黨黨內初選，角逐2020總統大位。與其他競爭對手不同的是，他沒有從政經驗，但依據《富比士》（Forbes）估計，他的個人財富超過70億美元，將替他帶來競選優勢。

報導描述，無論誰成為國民黨候選人，外界都將關注台灣與中國大陸的棘手關係。對於競選總統一事，郭台銘先前並沒有很嚴肅看待，直到商人川普（Donald Trump）2016年贏得美國總統大選後，他開始變得認真。而台灣年輕人的薪水與就業市場等問題，將成為競選中的主軸話題。

內華達大學政治學助理教授奧斯汀（Austin Wang）表示，郭台銘的商業背景將使得他在國民黨、民進黨的候選人之中有所區別，「他顯然建立了成功的企業，這是其他候選人都沒有的優勢。」

郭台銘2017年宣布，富士康要在美國威斯康辛州進行鉅額投資後，他一度在白宮受到川普的歡迎，他與川普的個人關係也可能替競選帶來優勢。川普當時稱讚郭台銘的商業頭腦，是這時代最偉大的商人之一。

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