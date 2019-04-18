日版《絕命毒師》！藥學教授幫製搖頭丸5年掰：我是想教學生

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國際中心／綜合報導

日本愛媛縣松山大學藥學部教授岩村樹憲被封為日本版的《絕命毒師》，他涉嫌從2013年開始協助學生製造搖頭丸，直到2018年才露餡，雖然他坦承確實有這麼一回事，但背後目的只是想幫助學生學習而已。

綜合日媒報導，岩村樹憲在沒有獲得許可的情況下，從2013年開始指導學生製造搖頭丸（MDMA）；當地一名不願意透露姓名的官員指稱，教授所製的搖頭丸至今都還沒有被人發現，很有可能早就已經通通被丟棄了，而且實驗室裡還找到另一種藥物的殘留痕跡，懷疑可能不只製造一種毒品。

▲松山大學爆出教授協助學生製毒的醜聞。（圖／翻攝自Google地圖）

而61歲的岩村樹憲也向調查人員坦承，2013年至2018年間確實做過這樣的事，但一切都是為了幫助學生「學習」，絕對沒有其他意圖。消息傳開後，松山大學的校長也立即召開記者會鞠躬道歉，未來校方會採取相關措施防堵類似的事件再發生，等到調查結果出爐，也會對涉案的教授進行後續處分。

目前，岩村樹憲、他的助教以及4名畢業生仍在接受調查當中，如果查證屬實，教授有可能會面臨10年有期徒刑。

至於搖頭丸到底是什麼樣的毒品，根據台灣法務部網站公布的資料顯示，搖頭丸簡稱MDMA，其他俗名包含狂喜、忘我以及綠蝴蝶，在台灣屬於第二級毒品，是一種中樞神經興奮劑，常以各種不同顏色、圖案的錠劑或膠囊、粉末出現，單從外觀來看其實很難辨識。

▼搖頭丸在台灣屬於第二級毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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