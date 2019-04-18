讓高管罰站10分鐘但常重賞員工！　彭博評郭台銘：嚴厲卻慷慨

▲ 富士康先前宣布在美國威斯康辛州設廠，郭台銘與美國總統川普握手。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘17日表態投入國民黨總統初選，引發國內外關注，外媒紛紛以「誰是郭台銘？」、「台灣川普」等內容介紹他。《彭博》評論道，作為兄弟3人中的老大，郭台銘是一位「嚴厲卻慷慨」的人，鴻海一位前高管透露，在一次有一百多人出席的會議上，郭台銘因為對回答不滿意，要求一名高管罰站10分鐘。

報導提到，郭台銘開會經常長達數小時，而貼身助理們則需要每周7天、每天24小時待命。另一方面，郭台銘也相當大方，曾自掏腰包重賞高管與員工，資金則是來自他的信託基金所持公司股票的分紅。

▼ 郭台銘宣佈參加國民黨內總統初選。（圖／記者季相儒攝）



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《彭博》指出，現年68歲的郭台銘是台灣的名人，雖然在國外並非家喻戶曉，但富士康在中國大陸有超過100萬名員工，在美國、捷克以及巴西等國也有上千名雇員。該公司組裝「幾乎所有已開發國家家庭的手機和設備」，包括蘋果多數的iPhone、Sony的PlayStation 4以及亞馬遜的Kindle。

當美國總統川普誓言振興美國製造業時，郭台銘是最先響應的人之一。他同意在美國威斯康辛州設廠，創造1萬3000多個就業機會，這也被川普譽為「有史以來最偉大的交易之一」。雖然該工廠傳出環境嘈雜、目標不停改變等消息，但鴻海表示，將在明年如期生產液晶顯示器。報導指出，如今，「聚光燈已打在郭台銘身上」。