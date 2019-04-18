成功「復活」死亡4小時豬腦細胞！　科學家新研究改寫死亡標準

▲科學家透過特殊裝置，竟然「復活」了已死亡的大腦。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國耶魯大學科學家近來宣布，已經死亡4小時的豬隻，透過特殊裝置能讓牠們「起死回生」，不但成功減少腦細胞死亡，甚至部分大腦活動也得到恢復。實驗結果大膽顛覆過去我們對於死亡的定義，顯示腦死並不是一缺氧就永久受損，而是逐漸發生，甚至可以被延遲、停止或逆轉。

耶魯大學研究團隊17日在知名學術期刊Nature上發表研究結果，他們從康乃狄格州一間豬肉工廠所取得的300多頭豬進行測試，再挑選其中32頭豬宰殺後進行下一階段實驗，在大腦死亡4小時後，連結名為BrainEx的特殊系統，持續輸入化學混和液所製成的替代血液，6小時後發現，腦細胞的死亡率降低，一些分子和細胞功能甚至得以恢復。

但目前沒有證據能證實，重新被活化的大腦是否能被喚醒意識或擁有意識，領導團隊的塞斯坦(Nenad Sestan)教授表示，「臨床定義上，這不代表它就是一個活生生的大腦，但它是一個細胞活躍的大腦。」

過去科學家們一直認為，當血液中斷時，大腦就會因為缺氧而死，除非能迅速恢復血液的供給，否則結果是不可逆轉的，耶魯最新的研究結果卻為治療腦死亡或腦損傷等症狀提供了新的治療方向，研究團隊興奮表示，「我們現在可以回答，以前我們無法解答的問題了。」

目前尚不清楚此研究技術是否可用於接近腦死的人類大腦，但已有專家擔心，研究人員可能會不小心陷入道德爭議。研究團隊強調，恢復大腦意識絕對不是他們的研究目標，研究過程中，科學家不斷監測豬大腦活動，如看到任何與恢復意識相關的訊號出現，就會施以麻醉或冷卻立即關閉，「這是一個很嚴重的問題，由於我們沒有進行這些實驗，所以無法斷言任何科學的可能性」，但未來任何涉及恢復人體組織或是動物死亡大腦的研究，必須經過嚴格的道德監督才能進行。