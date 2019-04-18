她在家伸展脖子響亮「喀」一聲　頸動脈竟然破裂半身癱瘓

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英國倫敦一名23歲女子晚上躺在床上看電影時，因為做了一個伸展脖子的動作，突然聽到很響亮的喀一聲，她沒太在意便直接睡覺，15分鐘醒來後發現無法移動自己的左腿，整個人還癱倒在地上，送醫後證實頸動脈破裂導致中風。

居住在倫敦西漢普斯特德區(West Hampstead)的娜塔莉(Natalie Kunicki)表示，當時和朋友一起躺在床上看電影，「我伸展了脖子，突然聽到很大的喀一聲，聲音還大到朋友問說，『那是你的脖子嗎？』但我沒想太多後來小睡了一下，大概15分鐘後醒來想去上廁所，我問朋友，『你可以移動一下你的腿嗎？』對方卻告訴我，『那是你的腿』。」

娜塔莉起身後，整個人立即倒在地上，她才發現自己左腿完全不能動。醫護人員證實，娜塔莉伸展時，導致脊柱中的一條主要動脈破裂，在大腦形成血塊而發生中風，其左半邊幾乎完全癱瘓，手術後雖然順利修護動脈，但無法完全清除腦中的血塊。

娜塔莉沒有想到，只是伸展了一下脖子，竟然會導致癱瘓，在醫院休養近一個月的時間裡，她努力復健想要恢復自己左半部腿部、手臂和手的動作，身為護理人員的她，很後悔當時沒有在事發後的10分鐘內撥打救護車求救，「我當時完全沒想到可能會引發中風，雖然我應該比一般人更清楚才對，所浪費的每分鐘都會導致腦細胞死亡，所以千萬不要仗著自己年輕就輕忽身體警訊。」

▼女子只是伸展脖子，竟然導致中風害她半身癱瘓。（圖／示意圖／達志影像）