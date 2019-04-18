世越號5周年剛過　朴槿惠「腰痛如火燒」申請暫停服刑

▲ 朴槿惠在船難發生34天後才發表國民演說，被爆假哭（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

南韓世越號沉船悲劇16日才屆滿5周年，時任總統朴槿惠因「消失的7小時」白白浪費黃金救援時間，受到全國民眾激烈撻伐，2018年11月又因違反選舉法，被判2年徒刑，原定17日羈押期滿，卻在身分轉為受刑人的第一天因「腰痛如刀割」提出暫停監禁服刑。首爾地檢廳廳長尹石烈（音譯）將決定是否批准其申請。

朴槿惠2018年8月因閨密干政及收賄案被判25年重刑，目前正等待上訴審判，但違反選舉法一案量刑已經確定，17日轉為受刑人。卻有法界人士透露，現年67歲的朴槿惠當天透過律師向首爾中央地方檢察廳遞交暫停服刑申請書，距其在2017年3月31日入首爾看守所羈押至今約時隔2年。

她的律師柳榮夏透過申請書表示，由於朴槿惠頸椎及腰椎椎間盤突出完全沒有好轉，痛如火燒刀割，無法正常睡眠。他透露，去年8月曾自請為朴槿惠申請保釋，但她並未接受，「前往探視時觀察卻發現，以朴前總統的健康狀況，再也無法僅在看守所內接受治療。」

柳榮夏指控，「現任政權將人權奉為最高價值，卻強求已屆高齡的前任女總統忍受病痛造成的痛苦、持續服刑，非常不人道。不僅如此，與此前被判刑的前任總統相比，政府對朴前總統特別殘忍。」