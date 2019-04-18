起火點曝光！巴黎聖母院「從尖塔底部悶燒」　工人升降梯惹禍

▲巴黎聖母院起火點初步調查出爐。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

法國知名歷史建築「巴黎聖母院」日前發生大火震撼國際，初步排除人為縱火，因當時正在進行例行整修，火警案朝工程疏失調查，負責的檢察官雷米表示，進入火場後調查，目前研判尖塔下方可能就是最初的起火點。

綜合外媒報導，巴黎聖母院火災後空拍照畫面相當驚人，可看見屋頂燒毀相當嚴重，遭到高溫祝融損毀的內部建構相當不穩，必須先鞏固其結構提，調查人員才得以進入細部調查，找出確切的證據。調查部門表示，「聖母院的火警調查將會花費較長時間、並且很複雜。」

目前調查進度於16日已經向30位聖母院的工作人員問話，剩餘的10名員工也會陸續接受調查，剩下的就是負責維修尖塔和屋頂的工人。據悉，起火點一開始在尖塔底部，因為內部木頭材質居多，火勢一發不可收拾立刻竄到頂部，尖塔因承受不住高溫而倒塌。

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▲火勢撲滅後，內部滿目瘡痍。（圖／達志影像／美聯社）

倒塌的尖塔因為隨時間，鉛會慢慢變薄，所以才需要進行例行鞏固，維修工程過程中，工人因為計畫在頂部加裝升降機，所以有可能是因為電線走火才釀災，全案目前已進入細部調查。

而根據法國當地媒體表示，大火在燃燒半小時左右，保全才發現警報，但因為機器問題，起火點顯示並非準確，前往查看才發現火勢已經高達3公尺。