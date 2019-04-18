金正恩獲「武裝力量最高司令」新頭銜　自豪喊：沒有北韓做不出的武器

▲ 金正恩16日突擊視察北韓空軍部隊，對訓練成果相當滿意。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓第14屆最高人民會議11日登場，領導人金正再度被推舉為國務委員會委員長，同時獲得「全體人民的最高代表」的新頭銜，在軍權上的頭銜則由朝鮮人民軍最高司令官改為「朝鮮民主主義人民共和國武裝力量最高司令官」。他日前連續2天視察軍隊及新武器，難掩得意之情，也對生產武器的能力感到自豪。

《朝中社》報導10日勞動黨四中全會、11至12日的最高人民會議第一場會議時，皆以「朝鮮人民軍最高司令官」來尊稱金正恩，但15日報導他前往錦繡山太陽宮的消息時，頭銜便變成「朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長、朝鮮民主主義人民共和國武裝力量最高司令官，以及黨、國家和軍隊的最高領導人」等。

《韓聯社》指出，金正恩的新稱號突顯其軍隊最高統帥地位；14日慶祝他連任國務委員長的群眾集會上，軍方人士則將此一頭銜簡稱為「共和國武裝力量最高司令官」。事實上，北韓前次修憲時便確立國務委員長為國家武裝力量最高統帥，此次權力架構改組以後再次為金正恩稱謂正名，代表其不僅為對內的實權統治者，也是對外代表國家的最高元首。

另一方面，金正恩17日前往視察國防科學院進行的「新型戰術導向武器」試射，對結果相當滿意，「成功開發這項武器在提升人民軍戰力上意義重大，以我們的方式活躍進行武器開發是很棒的事。」

金正恩自豪的表示，「雖然在過去開發戰略武器時便總是感到佩服，但這次更加覺得我國的科學家、技師、勞動階級真的非常偉大。只要下定決心，沒有我們做不出的武器。」美國《華爾街日報》對此則指出，這是金正恩向美國總統川普拋出的信號，「如果華府無意放寬制裁，平壤隨時準備好反擊。」