她舉報校長性騷擾…在頂樓被同學燒死　警察曾諷：這沒什麼

▲努斯拉特。（圖／翻攝自推特／@TheMdMamun）



記者丁維瑀／綜合外電報導

孟加拉19歲女子努斯拉特（Nusrat Jahan Rafi）3月被叫進校長的辦公室，她痛訴對方多次觸摸她，促使她前往警局報案。然而，她4月6日到學校參加期末考試時，多名學生卻找理由要她到頂樓，接著把煤油潑在她身上並點火，她送醫後仍不治身亡，這起事件引發孟加拉國民的憤怒，要求政府必須加強保護受害女性。

BBC報導，努斯拉特來自孟加拉首都達卡，平時在一所伊斯蘭學校讀書，她生前曾表示，校長3月27日把她叫進辦公室，以不恰當的方式多次觸摸她，她最後跑了出來。

據了解，孟加拉對於遭到性騷擾的女性並不友善，她們往往會隱瞞秘密，就怕被社會或其他家人羞辱。不同的是，努斯拉特決定說出自己的遭遇，在家人的幫助下她還前往警局報案。

當時一名警察拿著手機錄下努斯拉特的發言過程，影片中，她看起來相當沮喪，還用雙手摀住臉龐，然而警方卻說「這沒什麼大不了」，又要她把手放下。

這名校長後來被警方逮捕，努斯拉特遇到的情況卻越來越糟。一群人聚集在街頭要求釋放校長，抗議活動由2名男學生安排，據悉當地政客也有出席；有聲浪開始質疑努斯拉特。

努斯拉特4月6日到學校參加考試，她的手足諾曼（Mahmudul Hasan Noman）本來想要護送她，卻被其他同學阻止。報導指出，努斯拉特先被告知她的一名朋友在頂樓遭到毆打，她上樓後，卻有4到5人圍著她，逼迫她撤回對校長的案件。

被團團包圍的努斯拉特當時表態，她不會撤回案件，接著一群人在她身上潑油並點火。警局調查局長馬杰德（Banaj Kumar Majumder）說明，嫌犯試圖營造努斯拉特想自殺的假象，不過這個計畫失敗了，女方在死亡前發表聲明，戳破謊言。

努斯拉特後來被送到當地醫院，醫師發現她身體有80％燙傷，由於難以治療，便再把她送到達卡的醫院。在救護車上時，她的哥哥害怕她活不下去，便用手機錄下她的聲明，音檔可以聽到「老師碰了我，我會打擊這個罪行，直到我最後一口氣」，她還描述襲擊她的人有部分是校內學生。

傷勢嚴重的努斯拉特4月10日過世，她的新聞引起孟加拉的震驚，很多民眾都來參加她的葬禮。警方隨後逮捕15人，其中7人涉及謀殺；校長仍被拘留。

孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）已與努斯拉特的家人見面，承諾每個參與的嫌犯都會被繩之以法，「沒有任何罪犯可以免於法律訴訟。」

人權律師阿里（Salma Ali）表示，當一名女子試著為性騷擾伸張正義時，她卻得再次面臨騷擾，社會上存在羞恥感，警方也不想認真調查案件，導致受害者放棄自己的權益，「最後，罪犯不會受到懲罰，會再次犯下同樣的罪。」