癡迷校園屠殺案　18歲女學生「買槍威脅」被發現自殺身亡

▲派斯。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）一名官員已證實，佛州18歲少女派斯（Sol Pais）非常迷戀科倫拜校園槍擊事件，並打算到科羅拉多州旅遊，同時她一邊做出威脅行為。不過，她17日早上被發現死亡，疑似朝著自己開槍。

CNN報導，派斯15日抵達科羅拉多州，便立刻購買槍枝與子彈，該家槍械商店距離科倫拜高中不到2英里。據了解，她15日晚間要從邁阿密前往丹佛之前，曾做出可信但並不具體的威脅，引起FBI的注意。

FBI發現一個網站疑似與派斯有關，裡面具有派斯的署名，部分內容難以被閱讀，有些則是手寫，還有數個武器的圖畫。CNN未能確定該網站是派斯所創，FBI則繼續展開調查。

FBI在丹佛辦事處的代理人菲利普斯（Dean Phillips）17日發布記者會，宣布派斯已經死亡，明顯是朝著自己開槍，她的屍體位於一處山腳下，「當時她看起來獨自一人，並用自己購買的武器結束生命。」

菲利普斯說明，派斯沒有對特定學校做出威脅，不清楚她為什麼要跑到山腳下，計程車司機後來與警方配合，才找到她的位置。派斯死亡的消息傳開前，一名自稱是她父親的男子告訴《邁阿密先驅報》，他14日與女兒失去聯繫，「我想她可能心理有問題。」

至少有19個學區進入關閉狀態，其他學校將於當地時間18日重新開放。不過，在科倫拜校園槍擊事件20周年以前，仍會加強安全問題。

1999年4月20日，兩名學生在科羅拉多州利特爾頓的高中射殺12名同學與老師。警長施雷德（Shrader）表示，本周的暴力威脅替悲痛的社區帶來更多痛苦，揭開了受害家庭的傷口。

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