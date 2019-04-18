睽違8年！韓媒：「普金會」24日海參崴登場　北韓高官現蹤探路

▲ 普丁將與金正恩會晤的消息已經流傳多時。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）據傳24日前後將於海參崴舉行元首峰會。日本電視節目17日指出，掌管領導人儀典的勞動黨書記室長金昌善出現在鐵路海參崴站赴近，疑似為將搭乘綠皮專用列車前往的金正恩探路。俄媒當天也紛紛報導，政府已經正式開始籌備金正恩訪俄事宜。

日本《富士新聞網》（FNN）17日播出金昌善視察海參崴站周遭的畫面。金昌善並未回應記者「為何出訪俄羅斯」的提問，FNN仍指出，此行可能是為準備「普金會」。自金昌善3月結束在俄羅斯的7天6夜出訪行程以後，金正恩即將訪俄的消息便不斷傳出。因為在2次川金會以前，金昌善都率先前往現場，查看會談場所、住宿地點及動線等。

《共同社》17日則根據俄媒報導，23日將有大批北韓警衛隊人力乘高麗航空班機抵達海參崴，極有可能就是金正恩的隨扈團隊。俄媒16日引述遠東沿海地區官員說法指出，這架班機預計23日上午自北韓出發，而普金會可能在海參崴俄羅斯島（о́стров Ру́сский）舉行。但該名官員也坦言，這並非完全確定的消息，「計畫可能視北韓狀況而有所變動。」

俄羅斯《消息報》報導，外交部消息人士指出，「睽違8年的北韓及俄羅斯高峰會預計將在海參崴舉行。普丁總統會在26、27日出席中國北京一帶一路論壇以前，先於海參崴與金委員長會晤」；但也提到，金正恩是個「隨心所欲」的人，確切日期仍可能有所變動。

《消息報》援引外交消息人士說法指出，俄方將在此次峰會中強調聯合國安全理事會放寬對北韓經濟制裁的必要性。還有專家認為，2位元首商討經濟合作之餘，普丁也將對北韓的「集中發展社會主義經濟」路線表示政治性的支持。此外，2人也可能依安理會決議，商討在年底前將滯留俄國境內的北韓人全數送返。