聖母院大火燒傷法國人的心　網友截圖驚：看到耶穌的輪廓！

▲蘇格蘭一名女網友在聖母院大火中看到耶穌。（圖／翻攝自Facebook／Lesley Rowan，同下）

記者林瑩真／編譯

法國巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）遭遇祝融，大火燒得只剩下主體建築與2座塔樓，令法國人民悲痛感嘆「屬於我們的歷史正在煙消雲散」。不過一名女網友在社群軟體發文表示，大火中疑似有「耶穌的輪廓」。

綜合外媒報導，蘇格蘭一名女網友萊斯利羅恩（Lesley Rowan）在電視新聞上看到聖母院遭大火吞沒的情景，但卻突然覺得有點不對勁，將畫面截圖後PO上網路，好奇發問：「也許是我的想法作祟因此影響了我，但大家看看照片的這裡，你看見什麼了？」

在萊斯利的照片中，大火吞沒了大部分的聖母院，濃煙竄天，但在一處崩塌的鐵架中，似乎隱約的顯示出了一個穿著長袍的人影。萊斯利相信，這個身影就是「耶穌的輪廓」，接受外媒採訪時更說：「我昨晚看到這照片時覺得很震驚，我覺得自己看到了耶穌的輪廓，真的是栩栩如生的耶穌圖像。」

請繼續往下閱讀...

▲許多網友也認為這就是耶穌穿著長袍的身影。

照片很快就吸引大批網友討論，他們也相信自己在大火中看到耶穌身影，「我可以清楚看到長袍以及所有東西」、「對！我一下子就看到了，是耶穌」、「這真的看起來像耶穌，我看錯了嗎」、「我認為在這個悲傷的時刻，這會給巴黎及全球人民帶來安慰」。

不過也有網友不認同萊斯利的看法，「我根本沒看到」、「這不是雕像嗎」、「如果真的是耶穌，那是耶穌想要燒聖母院嗎」、「顯靈還燒成這樣？所以是耶穌施行天罰嗎」。

▲萊斯利相信自己看到耶穌。