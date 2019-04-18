他拍片教男人「調教老婆技巧」　鏡頭前喊：女人都愛暴力！

▲卡達學者發影片教男人如何打老婆。（圖／翻攝自Youtube下同）

國際中心／綜合報導

在伊斯蘭教社會中，女人的地位幾乎在最底層，甚至就連受過教育的學者，也以「伊斯蘭教規」的方式定義女人，近日卡達一名社會學家就拍片「如何教訓老婆」放在Youtube上，立刻引起各國網友前來朝聖評論。

一名叫安薩里（Abad Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari）的卡達社會學家，最近拍攝一部「如何教育老婆、打老婆」的影片，並解釋其實在伊斯蘭教規中，「甩巴掌、打頭、鼻子」都是不被允許的，所以才需要拍攝影片示範究竟該如何調教老婆。在安薩里和一位男孩的示範中，可以看到他輕拍手臂一邊說，「如果這樣打，就不會出現受傷或是流血的狀況。」

此外，安薩里也提到，其實「不需要透過打老婆」但是一定要讓女人知道，男人是家中的領導人要「調教」好。影片上傳後最令網友震驚的，安薩里在狂言提到「女人的天性喜歡暴力、強勢的老公，除非真的老婆不聽話，這時我們才可以用打人最後的手段。」

不少網友看到這段影片，紛紛表示，「到底這些人可以誤解到什麼地步？」、「可以文明一點嗎？」、「替這些人的老婆感到心疼」、「找小男孩示範，教育就是這樣敗壞掉」、「可憐女人天生就長在那樣的體制下」